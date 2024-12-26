Новая партия Lada Aura прибыла в Государственную думу

В пользование депутатов 25 декабря передали 17 машин, пишет пресс-служба нижней палаты. На Lada Aura — «растянутый» вариант Vesta с салоном повышенной комфортности, пересядут председатели комитетов и комиссий Госдумы, отмечается в сообщении.
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