Запад стремительно меняет риторику по украинскому вопросу. Теперь оппоненты активно обсуждают возможность русского наступления и подготовку в тылу.
Запад напрягся - Россия готовит мощный кулак в тылу. Счёт идёт на сотни тысяч
Комментарии
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Светлейший
Статистика наука недостоверная, потому что цифрой легко жонглировать. Да, разведданые говорят о сосредоточенном армейском резерве, готовом по первому приказу выполнить поставленные задачи, но все много сложнее, наши военные хорошо подготовили логистику, поэтому переброска на бывшую Украину еще нескольких сотен тысяч воинов в короткие сроки задача вполне решаемая! А хахлам надо "готовиться к земле" как говорит Пидалик-златоуст.:)))
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