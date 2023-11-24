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Царьград

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Запад напрягся - Россия готовит мощный кулак в тылу. Счёт идёт на сотни тысяч

Запад напрягся - Россия готовит мощный кулак в тылу. Счёт идёт на сотни тысяч

Запад стремительно меняет риторику по украинскому вопросу. Теперь оппоненты активно обсуждают возможность русского наступления и подготовку в тылу.

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Комментарии
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Светлейший
Статистика наука недостоверная, потому что цифрой легко жонглировать. Да, разведданые говорят о сосредоточенном армейском резерве, готовом по первому приказу выполнить поставленные задачи, но все много сложнее, наши военные хорошо подготовили логистику, поэтому переброска на бывшую Украину еще нескольких сотен тысяч воинов в короткие сроки задача вполне решаемая! А хахлам надо &quot;готовиться к земле&quot; как говорит Пидалик-златоуст.:)))
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