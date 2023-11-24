Запад напрягся - Россия готовит мощный кулак в тылу. Счёт идёт на сотни тысяч

Светлейший

Статистика наука недостоверная, потому что цифрой легко жонглировать. Да, разведданые говорят о сосредоточенном армейском резерве, готовом по первому приказу выполнить поставленные задачи, но все много сложнее, наши военные хорошо подготовили логистику, поэтому переброска на бывшую Украину еще нескольких сотен тысяч воинов в короткие сроки задача вполне решаемая! А хахлам надо "готовиться к земле" как говорит Пидалик-златоуст.:)))