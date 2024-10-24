В США предупредили о последствиях участия военных КНДР в СВО

Дмитрий Гурин

Во блин дает. Теперь по словам заокеанского бешенного зверька. США является прямым и фактически уже официальным участником боевых действий в зоне СВО. Интересно этот морячок не забыл как нужно плавать если Вашингтон случайно пойдет на погружение? Или он мыслит что можно вякать все что хочешь до выборов... а потом подумаем?