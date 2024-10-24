Северокорейские солдаты станут законными военными целями, если подтвердится, что они участвуют в украинском конфликте на стороне России, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
В США предупредили о последствиях участия военных КНДР в СВО
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
федор
Кого ты недоносок решил испугать! Ты позорище офицерского корпуса и просто лживая шавка пиндосовская!!!!!!
Ответить
18 час.
Дмитрий Гурин
Во блин дает. Теперь по словам заокеанского бешенного зверька. США является прямым и фактически уже официальным участником боевых действий в зоне СВО. Интересно этот морячок не забыл как нужно плавать если Вашингтон случайно пойдет на погружение? Или он мыслит что можно вякать все что хочешь до выборов... а потом подумаем?
Ответить
16 час.
Свежие комментарии