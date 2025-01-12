Хедхантер объяснила, в какое время года лучше искать новую работу

МОСКВА, 12 января, ФедералПресс. Идеальным временем для поиска работы является начало года. В этот период компании пересматривают бюджеты и формируют команды для достижения годовых целей, что приводит к появлению большого числа вакансий.
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