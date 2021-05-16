"Вовлекать грибников в политические игрища то же самое , что школьников -навальнят". Мнение о новом законе МинПрироды

Это мнение миколога Ирины Филипповой. Интернет гудит. Грибников обижают. Особенно СМИ ерничает по поводу размера собранных грибов.
Популярные статьи
- Возражением на еще одни санкции USA, Владимир Путин лишил Америку их ведущего средства против Нашей страны
- Россия направляет группу военных кораблей к берегам США с целью симметричного ответа на маневры НАТО у морских границ РФ
- Маневрами военного флота России у берегов США недовольны в руководстве Америки. Комментирует эксперт Коротченко
Свежие комментарии