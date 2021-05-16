Спички - не игрушка

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"Вовлекать грибников в политические игрища то же самое , что школьников -навальнят". Мнение о новом законе МинПрироды

"Вовлекать грибников в политические игрища то же самое , что школьников -навальнят". Мнение о новом законе МинПрироды

Это мнение миколога Ирины Филипповой. Интернет гудит. Грибников обижают. Особенно СМИ ерничает по поводу размера собранных грибов.

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