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Зеленский подписал закон о запрете УПЦ

Зеленский подписал закон о запрете УПЦ

Документ вступает в силу на следующий день после опубликованияПрезидент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает каноническую Украинскую Православную церковь.

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