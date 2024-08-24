Зеленский подписал закон о запрете УПЦ

Документ вступает в силу на следующий день после опубликованияПрезидент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает каноническую Украинскую Православную церковь.
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