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В России банки смогут забирать деньги у аферистов для возврата пострадавшим

В России банки смогут забирать деньги у аферистов для возврата пострадавшим

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Минцифры РФ разработало механизм "обратного взыскания", который позволит банкам возвращать похищенные средства пострадавшим от мошенников за счет списания сумм со счетов злоумышленников.

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