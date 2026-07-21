В России банки смогут забирать деньги у аферистов для возврата пострадавшим

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Минцифры РФ разработало механизм "обратного взыскания", который позволит банкам возвращать похищенные средства пострадавшим от мошенников за счет списания сумм со счетов злоумышленников.
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