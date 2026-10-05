В Испании «блогера» Шария подозревают в жульничестве, хотя об этом все давно уже знают

Испанское правосудие всерьёз взялось за украинского блогера, которого на родине заочно приговорили к 15 годам за госизмену.
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