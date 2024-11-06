Омск постепенно заметает. Как и прогнозировали синоптики, сегодня резко ухудшилась погода - в регионе снегопад и метель.
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Омск постепенно заметает. Как и прогнозировали синоптики, сегодня резко ухудшилась погода - в регионе снегопад и метель.