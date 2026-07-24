В пострадавшем от наводнения Ирбитском районе жителей прививают от гепатита и брюшного тифа

Уровень реки Ницы в Ирбитском районе за сутки снизился на 6 сантиметров, реки Ирбит – на 17 сантиметров, но в зоне затопления находятся 836 приусадебных участков в 45 населенных пунктах, сообщил «ВКонтакте» глава района Алексей Никифоров.