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В пострадавшем от наводнения Ирбитском районе жителей прививают от гепатита и брюшного тифа

В пострадавшем от наводнения Ирбитском районе жителей прививают от гепатита и брюшного тифа

Уровень реки Ницы в Ирбитском районе за сутки снизился на 6 сантиметров, реки Ирбит – на 17 сантиметров, но в зоне затопления находятся 836 приусадебных участков в 45 населенных пунктах, сообщил «ВКонтакте» глава района Алексей Никифоров.

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