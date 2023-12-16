Новая внешняя политика России как центра Русского мира

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Наверно этот вопрос относится и к политике ОИ , а значит и к ответной реакции мировому сообществу нашего МИД . Это отношении МОК просто к России как к стране , пытаясь ущемить её в своих правах , как лидера спортивного движения и превознёсшей в него массу своих нововведений . Явно прослеживается мысль геноцида русского Мира , а с ним и много национального народа . Уверен . что этого им никогда не удастся . А поэтому я предлагаю Сергею Викторовичу Лаврову отработать документ -НОТУ МОК о том , чтобы на все наши элементы в художественной гимнастике и других видах спорта были наложены жёсткие санкции и запрет на их исполнения в программах . И наложить эти запреты именно в день исполнения этих программ . А назвать эту акцию соответственно в защиту детей и всех мирных жителей жителей Донбасса и Луганска , а также в Палестине , чтобы люди всей земли одурманенные хищнической , убийственной политикой Запада взглянули трезво на ситуацию в этих регионах и сделали правильные выводы