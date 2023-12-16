В 2023 году Россия приняла новую концепцию внешней политики. Считается, что это реакция на Спецоперацию.
Новая внешняя политика России как центра Русского мира
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Наверно этот вопрос относится и к политике ОИ , а значит и к ответной реакции мировому сообществу нашего МИД . Это отношении МОК просто к России как к стране , пытаясь ущемить её в своих правах , как лидера спортивного движения и превознёсшей в него массу своих нововведений . Явно прослеживается мысль геноцида русского Мира , а с ним и много национального народа . Уверен . что этого им никогда не удастся . А поэтому я предлагаю Сергею Викторовичу Лаврову отработать документ -НОТУ МОК о том , чтобы на все наши элементы в художественной гимнастике и других видах спорта были наложены жёсткие санкции и запрет на их исполнения в программах . И наложить эти запреты именно в день исполнения этих программ . А назвать эту акцию соответственно в защиту детей и всех мирных жителей жителей Донбасса и Луганска , а также в Палестине , чтобы люди всей земли одурманенные хищнической , убийственной политикой Запада взглянули трезво на ситуацию в этих регионах и сделали правильные выводы
Ответить
15 час.
Elena Guseva
"Приоритеты гуманитарной политики..." Спохватились... Хотя, конечно, лучше поздно, чем никогда. Но если бы вовремя - скольких жертв можно было избежать.
Ответить
15 час.
Caltar
О каком "Русском мире" можно говорить,когда мы лешины национальности?Где написано,что я русский,татарин или ещё кто-то?"Расеяне"-мы все...
Ответить
10 час.
Свежие комментарии