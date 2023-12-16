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Новая внешняя политика России как центра Русского мира

Новая внешняя политика России как центра Русского мира

В 2023 году Россия приняла новую концепцию внешней политики. Считается, что это реакция на Спецоперацию.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Наверно этот вопрос относится и к политике ОИ , а значит и к ответной реакции мировому сообществу нашего МИД . Это отношении МОК просто к России как к стране ,  пытаясь ущемить её в своих правах , как лидера спортивного движения и превознёсшей в него массу своих нововведений . Явно прослеживается мысль геноцида русского Мира , а с ним и  много национального  народа . Уверен . что этого им никогда не удастся .   А поэтому я предлагаю  Сергею Викторовичу Лаврову отработать документ -НОТУ МОК о том , чтобы на все наши элементы в художественной гимнастике и других видах спорта были наложены жёсткие санкции и запрет на их исполнения в программах . И наложить эти запреты именно в день исполнения этих программ . А назвать эту акцию соответственно в защиту детей и всех мирных жителей  жителей Донбасса и Луганска , а также в Палестине , чтобы люди всей земли одурманенные хищнической , убийственной политикой Запада взглянули трезво на ситуацию в этих регионах и сделали правильные выводы
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15 час.
Elena Guseva
&quot;Приоритеты гуманитарной политики...&quot; Спохватились... Хотя, конечно, лучше поздно, чем никогда. Но если бы вовремя - скольких жертв можно было избежать.
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15 час.
Caltar
О каком &quot;Русском мире&quot; можно говорить,когда мы лешины национальности?Где написано,что я русский,татарин или ещё кто-то?&quot;Расеяне&quot;-мы все...
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10 час.

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