Стоять в пробках под мостом на Чичерина жители Уссурийска будут еще как минимум год

Стоять в пробках под мостом на Чичерина жители Уссурийска будут еще как минимум год

Министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Алексей Игнатенко ответил на вопрос жителей Уссурийска о сроках ремонта моста на улице Чичерина.

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