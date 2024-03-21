"До Каховки я бы сказал, что это перебор": Киев готовит подрыв дамбы ДнепроГЭС - источник

Украинские спецслужбы готовят масштабный теракт в Запорожье, сообщает источник.По данным источника с временно оккупированной Киевом территории Запорожской области, спецслужбы противника готовят масштабный теракт.
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