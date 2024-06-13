Поисковики ищут семью бойца РККА Григория Смутного, погибшего в Ленобласти

Имя еще одного красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны в Ленинградской области и числившегося пропавшим без вести, установили поисковики, сообщает пресс-служба регионального отделения движения Поискового движения России в Ленинградской области 13 июня в соцсети «ВКонтакте».