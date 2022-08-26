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Гаага решила попросить о временном исключении из санкций против РФ из-за отсутствия поставщика на замену «Газпрому»

Гаага решила попросить о временном исключении из санкций против РФ из-за отсутствия поставщика на замену «Газпрому»

Гаага попросит временно исключить город из европейских санкций против России, поскольку городские власти пока не нашли нового поставщика газа вместо «Газпрома», пишет Reuters со ссылкой на письмо члена муниципалитета Саскии Брюйнс городскому совету.

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