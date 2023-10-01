Боррель предрек Украине «трудный бой» перед вступлением в ЕС

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 1 октября заявил, что Украине предстоит «трудный бой» перед вступлением в ЕС, европейская дипломатия должна заставить украинское общество потрудиться для этого.