Боррель предрек Украине «трудный бой» перед вступлением в ЕС

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 1 октября заявил, что Украине предстоит «трудный бой» перед вступлением в ЕС, европейская дипломатия должна заставить украинское общество потрудиться для этого.
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