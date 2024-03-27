Один из подозреваемых в причастности к теракту в "Крокусе" идёт в отказ – он пока единственный, кто не признаёт свою вину.
КЛАНЫ В ДЕЛЕ "КРОКУСА": СЕМЬ МИНУТ ВИДЕО МОГУТ ПЕРЕКРЫТЬ ВСЕ "ОПРАВДАНИЯ"
Комментарии
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М
ММ
"У Аминчона семеро детей от двух жён. Он уже успел стать "новым гражданином"."- пока русские вымирают, эти размножаются! Папа Римский в Средние века, когда народ вымер от чумы, официально разрешил многоженство! Жириновский тоже ратовал за многоженство. Депутаты хотя быть святее Папы Римского? А вот таджиков с семьями и детьми в России быть не должно! Детей пусть заводят у себя в Таджикистане!
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