МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 024 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Значит к 9 Мая надо приурочить расстрел скотов."То, что их взяли...
  • Галина Дуброва
    👍👍👍👍👍👍👏👍👏👏👏👏👏👏👏👏"То, что их взяли...
  • Михаил Поспелов
    С Украины убегут в Таджикистан, там обменяют на свои деньги, а в таджикских деньгах это ох как много."Везут в СИЗО цел...

КЛАНЫ В ДЕЛЕ "КРОКУСА": СЕМЬ МИНУТ ВИДЕО МОГУТ ПЕРЕКРЫТЬ ВСЕ "ОПРАВДАНИЯ"

КЛАНЫ В ДЕЛЕ "КРОКУСА": СЕМЬ МИНУТ ВИДЕО МОГУТ ПЕРЕКРЫТЬ ВСЕ "ОПРАВДАНИЯ"

Один из подозреваемых в причастности к теракту в "Крокусе" идёт в отказ – он пока единственный, кто не признаёт свою вину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
ММ
&quot;У Аминчона семеро детей от двух жён. Он уже успел стать &quot;новым гражданином&quot;.&quot;- пока русские вымирают, эти размножаются! Папа Римский в Средние века, когда народ вымер от чумы, официально разрешил многоженство! Жириновский тоже ратовал за многоженство. Депутаты хотя быть святее Папы Римского? А вот таджиков с семьями и детьми в России быть не должно! Детей пусть заводят у себя в Таджикистане!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх