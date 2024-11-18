Рогов: Удары вглубь России являются самоубийственным шагом для Зеленского

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов оценил последствия разрешения Украине бить вглубь России.
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