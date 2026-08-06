Покинувшая Россию певица Алла Пугачева вновь готова давать частные концерты за границей на фоне значительных расходов.
Перенесшая операцию Пугачева захотела вернуться на сцену из-за нехватки денег
Комментарии
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ВераВерная
Ой, ну может хватит уже фантазировать? Кто там так сильно хочет её послушать, какой такой хороший знакомый АБП, вот пусть на свою усадьбу её и выписывает, и слушает до икоты)))
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1 м.
Леша и Лора Мусликовы
"Перенесшая операцию Пугачева захотела вернуться на сцену из-за нехватки денег". ..... Дай Бог ей здоровья и концертов хоть где. Но ... не в России.
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1 м.
Vladimir Lioubimcev
ЧЕМ она петь будет? Голоса уже нет... ВЕСЬ ПРОКУРИЛА!!... Пусть своему муженьку там хрипит...
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1 м.
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