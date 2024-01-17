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«Они говорят с ядерной державой»: в Крыму ответили США на заявления о полуострове

«Они говорят с ядерной державой»: в Крыму ответили США на заявления о полуострове

В Соединенных Штатах забывают, что Крым является частью ядерной державы. Об этом заявил зампред комитета парламента полуострова по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус в беседе с РИА Новости.

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