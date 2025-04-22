Почему многие люди просыпаются в 3 часа утра и не могут уснуть

Каждому взрослому человеку нужно спать как минимум 7 часов в день — об этом уже давно знают все. Чтобы улучшить сон, рекомендуется не пользоваться электроникой до отхода в кровать, заранее проветривать комнату, купить хороший матрас, регулярно стирать постельное белье и так далее.