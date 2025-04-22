Каждому взрослому человеку нужно спать как минимум 7 часов в день — об этом уже давно знают все. Чтобы улучшить сон, рекомендуется не пользоваться электроникой до отхода в кровать, заранее проветривать комнату, купить хороший матрас, регулярно стирать постельное белье и так далее.
Почему многие люди просыпаются в 3 часа утра и не могут уснуть
Комментарии
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Р
Рамштейн
У человека проявляется врождённое естество, называемое фитрой, и душа просыпает тело для поклонения Всевышнему. Если исполнить молитву искренне, всем сердцем, душа успокаивается, получая духовную пищу, а тело вслед за ней и стресс улетучивается. Человку удаётся спокойно заснуть и проснуться в бодром состоянии.
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12 час.
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