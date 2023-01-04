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Панарин забил «Каролине». У него 11+33 в 39 матчах

Панарин забил «Каролине». У него 11+33 в 39 матчах

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Каролиной» (5:3). Россиянин набрал 44-е (11+33) очко в сезоне, всего он провел 39 игр.

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