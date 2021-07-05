Дыра в электронных кошельках: как действуют мошенники и что могут сделать власти

В Соединенных Штатах растет число случаев мошенничества с электронными кошельками Zelle и Venmo. Как пишет CBS, эти сервисы не так защищены, как кредитные карты, деньги списываются мгновенно, а доверчивого пользователя легко ввести в заблуждение.
В Соединенных Штатах растет число случаев мошенничества с электронными кошельками Zelle и Venmo. Как пишет CBS, эти сервисы не так защищены, как кредитные карты, деньги списываются мгновенно, а доверчивого пользователя легко ввести в заблуждение.
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