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Дыра в электронных кошельках: как действуют мошенники и что могут сделать власти

Дыра в электронных кошельках: как действуют мошенники и что могут сделать власти

В Соединенных Штатах растет число случаев мошенничества с электронными кошельками Zelle и Venmo. Как пишет CBS, эти сервисы не так защищены, как кредитные карты, деньги списываются мгновенно, а доверчивого пользователя легко ввести в заблуждение.

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