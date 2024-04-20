В Карачаево-Черкесии участковые уполномоченные помогли семье, чья машина оказалась на краю обрыва

Участковые уполномоченные МО МВД России «Зеленчукский» майор полиции Иван Дубинин и капитан полиции Мурат Айбазов находились на рейдовом мероприятии по безопасности дорожного движения в посёлке Архыз Карачаево-Черкесской Республики, когда им на служебный телефон поступил тревожный сигнал.