В Таиланде хотят открыть для посетителей развлекательные центры с казино

В Таиланде собираются легализовать казино Об этом сообщает The Thaiger. В созданный на базе Палаты представителей страны комитет, занимающийся изучением возможностей для открытия развлекательных центров, вошли 60 человек.
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