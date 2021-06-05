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Бжезинский сильно ошибся в своем прогнозе развития РФ без Украины

Бжезинский сильно ошибся в своем прогнозе развития РФ без Украины

Американский политолог польского происхождения не учел нескольких важных исторических моментов. Четыре года назад не стало Збигнева Бжезинского — американского политолога, социолога и государственного деятеля польского происхождения.

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Андрей Щеголеватых
Всё с точностью до наоборот. Украина без России - недогосударство и лёгкая добыча нато...
Валерий Авгур
сдох вражина сто чертей для его варки в котле с дерьмом .Ждём Сороса ему в догонку.
Юрий
Браво, Валерий!
Игорь Кузнецов
Пусть Польшу с Украиной "содержит" ЕС и США. А мы в России займёмся нашими нацпроектами.
Александр Симаков
В декабре 1992 год Джодж Буш старший дал интервью одному из американских изданий. Вот цитата из того интервью об Украине и Бзежинском. "Деревенский дурачок", а не "его высказывания принимались серьезно"! http://ruspravda.info/Dzhordzh-Bush-starshiy-o-raspade-SSSR-i-Ukraine-5627.html
Игорь Кузнецов
Разумно. Бздежинский не дурак, но его предсказание не сбывается. Это каждый разумный человек в 21 веке видит. Украина либо распадётся сама, либо её поделят.
Igor Sibiryakov
К сожалению, Украиной руководят не украинцы, а жиды!!!
Александр Симаков
Эти "жиды" тоже граждане Украины, а следовательно "Украинцы".
Александр В Скориков
Бзежинский исходил из того, что европа - центр мироздания, а польща - центр европы. Оказалось, что Россия - центр евразии, а полща с окраиной так и остались на окраине, вот их и колдобит.
Natalija Osminina
Именно так!
Natalija Osminina
Польша скоро еще прозреет - и насчитает еще с десятка 3 совместных с Россией проектов, которые стали бы для неё очень выгодными, не будь твари, мешающейся под ногами - Украины)))
кормчий
Natalija Osminina
То, что Бжезинский написал глупость было видно с самого начала еще лет 20 назад. Да и его теория шахматной доски - противостояние США и СССР - очень примитивна.
Леонид Попивняк
ВВП уже ответил на этот вопрос..."Россия не обязана ни кого кормить".....вот и пытайтесь кормиться сами...пшеки...грызуны...проеболты да хохлопитеки....если сможете.....
Людмила Свириденко
Мало ли кто что говорит, сказанное не обязано быть истиной в последней инстанции.
Сергей Федоров
Сморщенный стручок, сраный гений, аналитик!!!
люба Градинар
и какой-то бжезинский будет решать проблемы мира.Вот то что великая шляхта точно перестала существовать и навсегда
виктор
Ошибся человек сам помер ,а теперь пиндосам надо поддерживать Украину ,а в дальнейшем кормить и еще неизвестно во что выльется. Все делает зло и ненависть и власть денег. Гений будет тот кто объединит мир ,а таких мерзавцев предсказателей море и живут не плохо ,самое главное им верят .
олег олейник
Являясь многовековой гиеной Европы , Польша с 13 века стремилась возродить свою вековую захватническую мечту о расширении территории своего государства от Чёрного моря до Балтийского ! Захватывая и покоряя соседние страны и народы , поляки насаждали там насильно свои законы и религию , сознательно оскорбляя и унижая население ! Завладев Киевом , Черниговым и другими славянскими городами , ранее называвшиеся русскими , поляки презрительно называли эти народы , живущие где-то на переферии т.е. на границе "у края" государства Украиной , а самих жителей украинцами ! Польша насильно окатоличивала украинцев , несмотря что они были все православные . Около 370 лет поляки издевались над украинским народом , пока возрождающаяся Россия не начала борьбу за освобождение Украины ! В 1686 году 5-го мая был заключён "Вечный мир" Гжимултовского , по которому Россия заплатила 146 тысяч ефимок золотом Польше за город Киев , с прилежащими городами и сёлами на ВЕЧНЫЕ времена ! С тех пор эти украинские территории влились в Российскую Империю и стали единым народом !
Varshavskiy Иващенко
Видимо,есть люди,которые забыли "Тараса Бульбу"Гоголя.Там Польша показана во всей красе.
Григорий Берсенев
Сотрудничество Польши с Россией не случилось вовсе не из-за Украины, а по скудоумию польских политиков. Только нам горевать по этой причине вовсе не надо. Что нам та Польша!
Борис Осипов
Valery
Критерий истины - практика. А практика противоречит Бжезинскому.

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