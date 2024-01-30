20 фруктов и овощей, которые забыли, что они растения

Иногда природа любит с нами пошутить, и делает это самыми неожиданными способами. Например, на этот раз она создала привычные нам продукты питания в виде других несъедобных предметов… Нужно отметить, что получилось весьма забавно и необычно.
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