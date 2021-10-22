В ООН не стали комментировать письмо девочки из Луганска с призывом закрыть сайт «Миротворец»

В Организации Объединенных Наций отказались комментировать письмо 12-летней Фаины Савенковой из Луганска генсеку ООН, в котором девочка попросила Антониу Гутерриша повлиять на власти Украины, чтобы те закрыли скандально известный сайт «Миротворец».