В РФ зарегистрирован первый в мире препарат от болезни Бехтерева

Российское Министерство здравоохранения зарегистрировало первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерва - заболевания, при котором иммунная система принимает за инородные тела хрящевую ткань и суставы.
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