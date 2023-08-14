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«Маккиннон похож на Брайанта по игре, довел технику до автоматизма. С Кобе, Джорданом и Роналду сходил бы на ужин». Форвард СКА Демидов о кумирах

– Можно Брайанта сравнить с кем-то из хоккеистов? – С Нэтаном Маккинноном, о котором в интервью рассказывал Никита Задоров.

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