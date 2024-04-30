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Закон и Порядок

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Дугин и Шваб, консервы, либерда и прогресс

Дугин и Шваб, консервы, либерда и прогресс

Как это часто бывает, я не собирался писать про Дугина, но тут вышло его интервью у Такера Карлсона…Понятно, почему Дугин интересен западной пропаганде.

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Комментарии
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Святогор Князев
Автор, проверьтесь, сдаётся мне, у вас с головой слегка не в порядке....
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