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Xiaomi придумала новый хит — подставку для смартфона, которая служит внешним динамиком

Xiaomi придумала новый хит — подставку для смартфона, которая служит внешним динамиком

Новая Xiaomi Magnetic Edition весом всего 95 граммов объединяет Bluetooth-колонку, магнитный держатель и подставку для телефона Xiaomi Magnetic Edition сегодня поступила в продажу в Китае по стартовой цене 149 юаней.

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