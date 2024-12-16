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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кожевников подверг критике трансляции матчей КПК: «Та же самая рутина, скучные вопросы в перерывах и нелепый комментатор. Хоккей сборной – это не занудство, а праздник для домохозяек»

– Александр Викторович, главное событие недели? – Ну конечно турнир в Санкт-Петербурге. В мире – мутные времена, тем приятнее увидеть сборную России на Первом канале, с великолепной картинкой и 65 тысячами зрителей на трибунах.

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