АдГ набирает силу: восточные земли Германии открывают путь ко власти

Партия "Альтернатива для Германии" усиленно укрепляет свои позиции в восточных землях страны. Сопредседатель Тино Крупалла заявил о вероятности создания коалиции в регионах бывшей ГДР после значительных успехов на парламентских выборах, где партия получила 20,8% голосов.