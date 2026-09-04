Гаспарян о выступлении Путина на ВЭФ, воздушном гостерроризме Украины и ударе по СБУ

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:23 – Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ;14:59 – О гостерроризме Киева и последствиях для Европы;19:30 – О новом визите Кушнера и Уиткоффа в Москву;28:03 – Трамп выставил европейцам счёт по Украине.