Гаспарян о выступлении Путина на ВЭФ, воздушном гостерроризме Украины и ударе по СБУ

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:23 – Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ;14:59 – О гостерроризме Киева и последствиях для Европы;19:30 – О новом визите Кушнера и Уиткоффа в Москву;28:03 – Трамп выставил европейцам счёт по Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Трамп выходит на ...
- Конец эпохи: США ...
- При Зеленском вне...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым