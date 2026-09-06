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Слезы после серебра Олимпиады и радость после серебра «челленджера» - новая Трусова, ставшая самой возрастной фигуристкой с квадом

Слезы после серебра Олимпиады и радость после серебра «челленджера» - новая Трусова, ставшая самой возрастной фигуристкой с квадом

Сегодня 22-летняя серебряный призер Олимпийских игр-2022 Александра Игнатова (Трусова) заняла второе место на турнире по фигурному катанию серии «Челленджер» в Токио, набрав 221,06 балла.

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