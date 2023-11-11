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Два человека пострадали при сходе вагонов в Рязанской области

Два человека пострадали при сходе вагонов в Рязанской области

Машинист и его помощник пострадали при сходе с рельсов вагонов грузового поезда в Рязанской области. Об этом в субботу, 11 ноября, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

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