Два человека пострадали при сходе вагонов в Рязанской области

Машинист и его помощник пострадали при сходе с рельсов вагонов грузового поезда в Рязанской области. Об этом в субботу, 11 ноября, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии