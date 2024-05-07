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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктор Вембаньяма – лучший новичок года в НБА единогласно

Виктор Вембаньяма – лучший новичок года в НБА единогласно

Приз получил французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма. Его поставили на первое место все 99 журналистов, которые участвовали в голосовании.

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