Возможно ли возрождение классической школы?

https://t.me/russkiy_malchik/1872Возникает ещё такой вопрос — а возможно ли в принципе возрождение классической школы в нынешних условиях постмодерна и потребительского либерализма? не превратятся ли любые попытки в симулякр и пародию? Велик соблазн сказать — да, невозможно и не стоит даже пытаться, поскольку классическая школа зиждется на воспитании, а воспитание — на высоких идеалах, которые сейчас отсутствуют как общественные ценности.