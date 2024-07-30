Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Возможно ли возрождение классической школы?

https://t.me/russkiy_malchik/1872Возникает ещё такой вопрос — а возможно ли в принципе возрождение классической школы в нынешних условиях постмодерна и потребительского либерализма? не превратятся ли любые попытки в симулякр и пародию? Велик соблазн сказать — да, невозможно и не стоит даже пытаться, поскольку классическая школа зиждется на воспитании, а воспитание — на высоких идеалах, которые сейчас отсутствуют как общественные ценности.

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