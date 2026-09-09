Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма»

В музее проходит первая большая выставка-исследование, посвящённая званцевской школе. В экспозицию вошли произведения преподавателей школы, родоначальников русского модернизма — Льва Бакста, Кузьмы Петрова-Водкина, Мстислава Добужинского — а также учеников, среди которых были как знаменитые Марк Шагал, Михаил Матюшин, так и забытые сегодня Фавста Шихманова и Раиса Котович-Борисяк.
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