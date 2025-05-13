Стало известно, какие банки всего вводят в заблуждение при открытии вкладов и накопительных счетов. Не попадитесь!

﻿﻿Оказывается, когда вы посещаете отделение банка, сотрудники в корпоративной униформе могут оказаться лжецами или даже мошенниками! Ссылаясь на данные Ассоциации развития финансовых знаний (АРФЗ), 12 мая «Коммерсантъ» сообщил, что наиболее распространенный случай введения клиентов в заблуждение в отделениях российских банков — это открытие вкладов и сберегательных счетов.