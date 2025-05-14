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Эксперт дал рекомендации по правильному выбору психолога

Эксперт дал рекомендации по правильному выбору психолога

При выборе психолога нужно руководствоваться отзывами, искать специалистов внутри профессиональных организаций или клиник ментального здоровья, сказал в интервью «Известиям» декан факультета психологии Московского государственного университета им.

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