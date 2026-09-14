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Попова: Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границах РФ из-за Эболы

Попова: Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границах РФ из-за Эболы

Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границах России из-за рисков завоза лихорадки Эболы. Об этом в интервью РИА Новости сообщила глава ведомства Анна Попова.

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