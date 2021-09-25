Заболеваемость Covid‑19 в России может вырасти за счет непривитых

РИАМО - 25 сен. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что увеличение числа заражений коронавирусом в России текущей осенью может быть связано с теми, кто не привился от инфекции, передает ТАСС.