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Заболеваемость Covid‑19 в России может вырасти за счет непривитых

Заболеваемость Covid‑19 в России может вырасти за счет непривитых

РИАМО - 25 сен. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что увеличение числа заражений коронавирусом в России текущей осенью может быть связано с теми, кто не привился от инфекции, передает ТАСС.

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