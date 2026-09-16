Владимир Леонов призвал болельщиков не пропустить матч Россия — Иран

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ» «Казань всегда умела принимать большой футбол, и 29 сентября мы ждем заполненные трибуны "Ак Барс Арены".
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