"Целое здание в труху, связь потеряна": "Метеорит" разнес спецузел СБУ в Киеве. Начался прорыв в Сумы. Горячая сводка СВО

После освобождения Суджи Москва повышает ставки. Бегство ВСУ закончилось, завязались тяжёлые бои – Сырский получил новое указание от Зеленского? Стала известна цель ракеты, которую жители Киева спутали с метеоритом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии