Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Провокация в Артеке: Финляндия сильно ругается

Провокация в Артеке: Финляндия сильно ругается

Что там, мы опять устроили провокацию? Прямо стыдно за себя, честное слово. То мы таскали детей в безопасные места, за что цивилизованный мир подвергал нас обструкции - нет бы действовать как Израиль, это хотя бы понятно, в парадигме западной политической мысли все нормальные развитые страны ведут себя именно так, а теперь еще и отправили шестерых финских подростков в Артек.

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Комментарии
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ВБ
Владимир Бурцев
Ты хоть в курсе сколько было корпусов в Артеке? и кого куда селили. Не был ты не в каком Артеке- рылом не вышел.
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10 час.
Nina Данилова
У нас в природе заложено,что дети это ДЕТИ,и не важно какого цвета кожа,какой разрез глаз,но только чтоб не с оружием
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7 час.
ВБ
Владимир Бурцев
Добавлю- и на какой мове говорит!, Только все это в прошлом. Вряд ли вы сможете теперь это можно применить на украине, в польше, прибалтике. Сколько мы кормили их и что? Если власть обижает свой народ и при этом хочет чтобы власть любили- так не бывает, только лишь подачки и показуха.
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7 час.

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