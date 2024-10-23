Провокация в Артеке: Финляндия сильно ругается

Ты хоть в курсе сколько было корпусов в Артеке? и кого куда селили. Не был ты не в каком Артеке- рылом не вышел.

ВБ

Владимир Бурцев

Добавлю- и на какой мове говорит!, Только все это в прошлом. Вряд ли вы сможете теперь это можно применить на украине, в польше, прибалтике. Сколько мы кормили их и что? Если власть обижает свой народ и при этом хочет чтобы власть любили- так не бывает, только лишь подачки и показуха.