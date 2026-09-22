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Эксперты ЭИСИ и ФоРГО обсудили факторы победы «Единой России» на выборах

В Москве 22 сентября состоялся совместный круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) и Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) «Выборы 2026: о чём говорят результаты?», посвященный итогам выборов в Госдуму.

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