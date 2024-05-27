Ротенберг поздравил Петербург с 321-летием: «Лучшая награда для СКА – выйти на Дворцовую площадь с Кубком Гагарина. Уверен, так будет совсем скоро»

Сегодня в Санкт-Петербурге отмечается День города. «С днем рождения, любимый город! Любой человек, родившийся в Ленинграде-Петербурге, через всю жизнь пронесет любовь к своему городу, самому красивому, самому величественному в мире.
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