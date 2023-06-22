Военное обозрение

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Перспективные проекты и будущее ВМС Южной Кореи

Перспективные проекты и будущее ВМС Южной Кореи

УДК типа "Токто" - на данный момент крупнейший корабль ВМС Южной Кореи. Фото Минобороны США Республика Корея располагает достаточно многочисленными и вполне современными военно-морскими силами.

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